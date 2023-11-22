ندوة تحت عنوان "صوتك مستقبلك.. انزل شارك" بكلية التربية للطفولة المبكرة بالفيوم

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة فى جامعة الفيوم ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك ؛ انزل شارك". تحت الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتورة صفاء أحمد محمد عميد الكلية، والدكتور محمد بخيت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، واستضافت خلالها محمد هاشم مدير مركز النيل للاعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وحضرالندوة عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

أشارت الدكتورة صفاء أحمد أن تنظيم الندوة يأتي إدانطلاقاً من دور الجامعة في رفع الوعي التثقيفي للطالبات وتعريفهم بدورهم المجتمعي والسياسي لخلق جيل أكثر وعياً وعلماً بواجبه الوطني، ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأكد الدكتور محمد بخيت أن حب الوطن ودعمه واجب على كل مواطن في كافة مناحي الحياة سياسياً وثقافياً ليكون فرداً فاعلاً في خطوات التغيير للأفضل لرفعة الوطن بين الأمم.

وأوضح محمد هاشم أن تنظيم هذه الندوات يحمل العديد من الرسائل للشباب حرصاً من الدولة على تعزيز دور الشباب في المشاركة بالانتخابات الرئاسية القادمة والتصويت بحرية، والاختيار من بين ٤ مرشحين تم قبول ترشحهم وفق معايير محددة ينص عليها الدستور وتشرف عليها الهيئة الوطنية للانتخابات.

60% نسبة الشباب فى المجتمع المصرى

وأضاف أن نسبة الشباب تتخطي ٦٠٪ من المجتمع المصري، وهم الفئة الأكثر تاثيرًا فى المجتمع وعليهم يقع العبء الأكبر فى صناعة القرار والمستقبل.

مؤكدًا على ضرورة عدم الانسياق وراء أحد فى تكوين رأى أو فكر عن قضية معينة دون البحث عن المعلومة والخبر الصحيح من مصادره الرسمية نظراً لانتشار العديد من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

موجهًا أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي لبناء وطن قوي خاصة خلال هذه الفترة التي تشمل العديد من الصراعات الاقليمية، لذا علينا العمل على إعطاء صورة جيدة للعالم عن مصر وشعبها.

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