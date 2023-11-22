أسماء الفائزين بجائزة بن راشد للإبداع الرياضي

أعلنت جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للابداع الرياضي أسماء الفائزين في الدورة الثانية عشرة و تصدر قائمة الفائزين شخصيات قيادية وصنّاع قرار من دولة الإمارات والوطن العربي والعالم، وإداريون أثبتوا جدارتهم وأبطالا وفرق متألقة ومؤسسات مبدعة.

ونال سمو الشيخ عمّار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان جائزة الشخصية الرياضية الاماراتية، حيث يرعى سموه الأنشطة الرياضية في نادي عجمان والأندية الأخرى.

فيما نال جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الشخصية الرياضية العالمية، حيث قاد المحامي السويسري أكبر اتحاد رياضي دولي الى تحقيق المزيد من النجاحات وتبني المبادرات والأفكار التي تحقق المزيد من النمو والانتشار والتطور للعبة الأكثر شعبية على مستوى العالم، ومن أهم المبادرات التي تبناها الفيفا تحت قيادته: دعم استخدام التكنولوجيا في المسابقات العالمية ومن أهمها تقنية خط المرمى ونظام حكم الفيديو المساعد ( VAR) في البطولات ، وكذلك تطوير كرة القدم النسائية .

فيما نال الشيخ طلال الفهد الصباح رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي جائزة الشخصية الرياضية العربية.

فئة الرياضي الإماراتي وفاز كل من:

- سالم حمد الكتبي : وذلك لــحصوله على ذهبية وفضية بطولة العالم للقدرة والتحمل 2021 و2022.

- خالد محمد الشحي وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للكبار 2022 و2023، وكذلك الحصول على 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للشباب من 2021 الى 2023، كما أنه المصنف رقم 1 عالميا في وزن 62 كج في فئة الشباب والكبار.

الإداري الإماراتي فاز عبد المنعم السيد الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي والنائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، و رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجيوجيتسو – AJP، حيث ساهم في وصول رياضة الجيوجيتسو الى العالمية محافظا على المركز الأول لأربع سنوات على التوالي، كما أسهم من خلال المبادرات ومشاريع الوصول لـ 250 ألف ممارس للجوجيتسو في الدولة ونشر وتطوير رياضة الجيوجيتسو منذ عام 2008 ، وغيرها الكثير من الانجازات.

الفريق الإماراتي فاز منتخب الإمارات لقفز الحواجز وذلك للتأهل الى أولمبياد باريس 2024 وتحقيق الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الآسيوية الصين 2023 والفوز بلقب بطولة هولندا الدولية وبطولة بلجيكا الدولية للفروسية.

المؤسسة الإماراتية فاز بها نادي دبي لسباق الخيل

فئة الرياضي العربي وفاز بها كل من:

- خديجة مرضي -المغرب، وذلك لــحصولها على ذهبية بطولة العالم للملاكمة في نيودلهي عام2023 - ، وهي المصنفة ( 1 ) عالميا في وزن 81+ كيلوجرام.

- غفران بالخير- تونس، وذلك لحصولها على ميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال في أوزبكستان 2021 ، و ذهبية بطولة أفريقيا – 2022.

فئة الإداري العربي و فاز بها محمد حسن الشمري-العراق، وذلك لــكونه أول عراقي وعربي وآسيوي يفوز برئاسة الاتحاد الدولي لرفع الأثقال منذ تاريخ تأسيسه بالإضافة الى مناصبه الإدارية السابقة ومن بينها أمين عام الاتحاد الدولي لرفع الأثقال خلال الفترة 2017-2022.

فئة الحكم العربي و فاز بها بشرى كربوب -المغرب، وذلك لــكونها أول حكمة عربية تقود مباريات بنهائيات كأس العالم لكرة القدم للسيدات 2023، كما كانت ضمن طاقم حكام نهائي كأس إفريقيا رجال 2021، وأدارت نهائي كأس العرش المغربي للرجال 2023.

المدرب العربي و فاز بها وليد الركراكي- المغرب، وذلك لكونه أول مدرب عربي يقود منتخب بلاده لاحتلال صدارة المجموعة والوصول الى المربع الذهبي في بطولة كأس العالم قطر 2022 بعد نتائج وأداء متميز، وحصوله على جائزة المدرب الثالث عالميا خلال عام 2022 من الاتحاد الدولي لتاريخ كرة القدم والإحصاء .

فئة الفريق العربي و فاز بها منتخب المغرب لكرة القدم لكونه أول منتخب عربي وافريقي يحقق نتائج تاريخية خلال مشاركته في بطولة كأس العالم لكرة القدم، حيث تغلب على منتخبات عالمية شهيرة وأصبح أول منتخب عربي وأفريقي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، كما أنه أكثر المنتخبات العربية تسجيلاً للأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجل 19 هدفاً.

فئة المؤسسة العالمية فاز بها الاتحاد الدولي لكرة السلة- مقره سويسرا، وذلك عن مشروع القيادة الشبابية المرتبط بكأس العالم لكرة السلة – 2023، و هو مشروع يهدف إلى بناء نموذج متميز للقيادة الشبابية، والسعي إلى الاستفادة من الخبرات في مجال مشاريع كرة السلة و استخدام كرة السلة كوسيلة فعّالة لتحقيق تغيير إيجابي في المجتمع.

الفئات التقديرية

رياضي حقق انجاز رفيع المستوى

حبيب نور محمدوف- روسيا، نظرا لإنجازاته الكبيرة في عالم الفنون القتالية حيث فاز ببطولة العالم في فنون القتال المختلطة USF لعدة مرات، كما أنه يحمل أطول سلسلة بدون هزيمة 29 مباراة في MMA، وهو أول روسي مسلم يفوز بلقب بطولة القتال النهائي.

رياضي ناشئ إماراتي حقق نجاحات متميزة

ترشح للجائزة أفضل 6 رياضيين متأهلين لمرحلة للتصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر للتصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم:

- زمزم محمد الحمادي

وذلك لحصوها على 2 ميدالية ذهبية في بطولة العالم للجوجيتسو للناشئين والشباب عام 2021 و2023 , وذهبية بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للشباب 2023

- سلطان صالح محمد

وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة آسيا لرماية البندقية الهوائية فئة 10 متر - 2021

- احمد خالد العبدولي

وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة مقدونيا الدولية للتايكواندو 2023

- سعيد محمود العوضي

وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية في الترتيب النهائي لسلسلة الدوري العالمي للدراجات المائية فئة (سكي ستوك ) وتصدر التصنيف الدولي في فئته 2022.

- الهيام سيف البلوشي

وذلك لحصولها على ذهبية بطولة غرب آسيا للمبارزة في عام 2022

- ميرة عبدا لله الشحي

وذلك لحصولها على فضية 200 متر فراشة وبرونزية 50 متر فراشة في البطولة العربية الاولي لألعاب الماء 2022.

رياضي ناشئ عربي حقق نجاحات متميزة

تمت إضافة الفئة في هذه الدورة وهم أفضل 6 رياضيين ناشئين عرب متأهلين لمرحلة للتصويت عبر موقع وتطبيق الجائزة ويستمر للتصويت لهم لغاية 31/12/2023 وسوف يتم تكريمهم خلال الحفل الختامي يوم 10 يناير 2024 وفق الترتيب النهائي لنتائج التحكيم والتصويت وهم:

- هنا أيمن جودة- مصر

وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب فئة المختلط - تونس 2022 وذهبية وفضية بطولة العالم لتنس الطاولة للشباب - البرتغال 2021 والمصنفة 2 عالميا في تنس الطاولة تحت 17 سنة

- نور سحنون- تونس

وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الافريقية للتنس تحت 14 سنة في فئة الفردي والجماعي - المغرب 2023 والمصنفة رقم 1 في افريقيا تحت 14 سنة

- ملاك العلامي- المغرب

وذلك لحصولها على ذهبية البطولة الأفريقية للتنس تحت 16 سنة في تونس 2022

- عبد العزيز سيف السيف- السعودية

وذلك لحصوله على فضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين والشباب – تركيا 2022

- عبد الرحيم مجاهد- الجزائر

وذلك لحصوله على ذهبية بطولة افريقيا للجودو للناشئين 2023

- أحمد ابراهيم شماع- سوريا

وذلك لحصوله على برونزية بطولة العالم لرفع الاثقال للشباب 2023

رياضي مبدع من (فئة أصحاب الهمم )

نسيمة صافي- الجزائر

وذلك لحصولها على ذهبية بطولة العالم لألعاب القوى لذوي الاحتياجات الخاصة 2023 بالإضافة الى حصولها على سابقا على 4 ميداليات اولمبية و8 ميداليات عالمية.

الإنجازات الرياضية المستدامة

سفيان البقالي- المغرب .. وذلك لاستدامة إنجازاته والنتائج الحاصل عليها لمستويات أعلى حيث حصل على: ذهبية سباق 3000 متر موانع في بطولة العالم لألعاب القوى بودابيست 2023 ، و ذهبية السباق ذاته في بطولة العالم لألعاب القوى – يوجين ، 2022 ، وهو المصنف رقم ( 1 ) عالميا في مسابقة 3000 متر موانع .