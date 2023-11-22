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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم بلوموندو فى آخر ليلة عرض

فيلم بلوموندو
فيلم بلوموندو

حققت إيرادات فيلم بلوموندو للفنان حسن الرداد، في شباك التذاكر أمس، الثلاثاء، 186.220 جنيه، ليحتل المركز الأول في قائمة الأفلام المطروحة في دور العرض حاليًا. 

 

تفاصيل فيلم بلوموندو

ويجسد الفنان حسن الرداد في الفيلم شخصية بلوموندو، وهو شاب جان لديه الكثير من المغامرات العاطفية مع بطلات الفيلم، ومنهم آيتن عامر وميرنا نور الدين وإنجي وجدان.

 

فيلم "بلوموندو" بطولة  حسن الرداد، ميرنا نور الدين، محمود حافظ، هاجر أحمد، إنجي وجدان، محمد محمود، سماء إبراهيم وآخرين من ضيوف الشرف، تأليف حازم ومحمد ويفى، وإخراج ياسر سامي.

 

تدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى كوميدى لايت، حيث يستغل الشاب "بلوموندو" الذي يجسد شخصيته حسن الرداد سفر زوجته، ليقرر أن يقيم حفلة، ولكن تحدث العديد من المفاجآت التي تقلب حياته رأساً على عقب.

فيلم بلوموندو
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