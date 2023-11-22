شبانة يفجر مفاجأة بشأن مستحقات أوسوريو لدى الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المدرب الكولومبي أوسوريو المدير الفني السابق لـ نادي الزمالك لم يتنازل عن أي جزء من مستحقاته مثلما أشاع وكيل أعماله.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية أن أوسوريو اتفق مع إدارة النادي على حصوله على نصف راتبه المتأخر والبالغ ثلاثة أشهر على أن يتم تقسيم النصف الآخر مع الشهرين الشهر الجزائي على أقساط تدفع في مواعيد محددة.

حقيقة العرض السعودي لأحمد فتوح

وكشف شبانة حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود عرض سعودي للنجم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال: " كل ما يشاع بشأن تفاصيل عرض الاتفاق السعودي لأحمد فتوح لاعب الزمالك على لسان وكيل اللاعب غير صحيح ".

وأضاف أن الإعلامي السعودي سعيد الهلال أكد أن النادي غير مهتم بفتوح أو أي لاعب مصري في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يرصد ظهير أيسر يلعب بالدوري الانجليزي.

يذكر أن سمير صلاح وكيل احمد فتوح قد اعلن مؤخرا عن تلقي اللاعب لعرض من نادي الاتفاق السعودي وسط احداث ازمة اللاعب ونادي الزمالك.