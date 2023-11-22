«صحة قنا» تستعين بخبرات جامعة جنوب الوادي فى الرقمنة

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، إن الجامعة وفقًا للبروتكول الذي وقعته مع مديرية الصحة فى قنا، ستقوم بدعم المنظومة الصحية من خلال تصميم نظام ميكنة ورقمنة الخدمات الصحية بالمديرية وعلى رأسها مخازن الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبيّن رئيس الجامعة، أن بروتوكول التعاون يعد تطبيقا لتوجه الدولة المصرية الحالي نحو رقمه وميكنة جميع الخدمات الحكومية تيسيرا على المواطنين ومقدمي الخدمة وفى إطار حرص جامعة جنوب الوادي على التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة المختلفة وعلى تقديم كافة أوجه الدعم في مختلف المجالات العلمية والتعليمية والثقافية ومجالات البحوث وبرامج التدريب وتبادل الخبرات والمعارف للمساهمة في رفع كفاءه الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين .

وأشاد الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا بجهود جامعة جنوب الوادي دعم القطاع الطبي بقنا في الناحية التعليمية للطلاب وخاصة طلاب كليات القطاع الطبي ومن خلال المستشفيات الجامعية التي تساهم في رفع المعاناة عن أبناء المحافظة من خلال أساتذة كليات الطب المتميزين.

وأضاف أن أن التعاون المشترك سيظل مستمراً و ممتداً من أجل تبادل الخبرات العلمية والتدريبية وسوف تقوم الجامعة من خلال البرتوكول بتصميم نظام لإدارة المخازن التابعة لمديريه الصحة بقنا وتنظيم الصلاحيات وتوفير البيانات المطلوبة بشكل سلس وفعال كما ستتولى الجامعة تدريب المختصين والمسؤولين عن استخدام النظام.