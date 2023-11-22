محافظ الغربية يكرم أوائل الدورات التدريبية من موظفي المحافظة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، حرص المحافظة على ثقل مهارات الموظفين والعاملين وتنمية قدراتهم وتكريم المتميزين منهم لرفع معدل الأداء في العمل، مما ينعكس إيجابا على بيئة العمل، والخدمات المقدمة للمواطنين ولضمان توفير كفاءات بمختلف مواقع العمل لتحسين مستوى الخدمات وتلبية توقعات المواطنين من المترددين على كل منافذ الخدمات من أهالي المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة المصرية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتحفيز العاملين على التطور ومواكبة التقدم بمختلف المجالات.

جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها المحافظة لتكريم الموظفين الحاصلين على المراكز الأولى بالدورات التدريبية المنعقدة بمركز التنمية المحلية بسقارة، حيث قام المحافظ بتكريم الموظفين مقدما التهنئة لهم متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدا على أهمية استمرار رغبتهم في التميز.

وتقدم المكرمون بالشكر لمحافظ الغربية على مجهوداته في سبيل رفع كفاءة العاملين وتنظيم فعاليات التكريم تقديرا لتميزهم.