تفاصيل جلسة كولر مع إمام عاشور وحسين الشحات

عقد مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي جلسة مع إمام عاشور وحسين الشحات ثنائي الفريق الأحمر بعد أزمتهم الأخيرة مع منتخب مصر وقرار المدير الفني روي فيتوريا باستبعادهم.

وكشف الاعلامي محمد شبانة عن تفاصيل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي مع ثنائي الفريق الدولي بعد أزمة إستبعادهم من معسكر المنتخب الأخير.

وقال شبانة في تصريحات إذاعية أن كولر أكد للاعبيه أن الالتزام خلال معسكرات المنتخب لا تقل أهمية بالنسبة له عن الإلتزام داخل النادي.

وأكمل شبانة بأن كولر طالب لاعبيه بضرورة الإلتزام التام خلال المرحلة المقبلة وتغيير الصورة الذهنية عنهم حتى يحافظوا على أماكنهم داخل النادي والمنتخب