حررت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، 208 مخالفات للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق، فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

سرقوا المرايات.. ضبط عصابة قطع غيار السيارات بالنزهة



ضبط رجال مباحث قسم النزهة عاطل، متهم بارتكاب واقعة سرقة من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات).

وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب.

وأقر بارتكابه واقعتى سرقة على النحو المشار إليه تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عيمله (عامل "سيئ النية") باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

وفي سياق منفصل صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان مسن لقي مصرعه في حادث سير على الطريق الصحراوي بالجيزة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أنه عبور مسن، الطريق؛ اصطدمت به سيارة ميكروباص يقودها سائق، 35 سنة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونُقِل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتُحُفِّظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

من ناحية أخرى، تعرض 3 أشخاص للاصابة ، في حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق قرية غرب أسوان، مساء اليوم السبت، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة في أسوان ، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق غرب أسوان، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.