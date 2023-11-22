ورشة عمل حول «التدريس للمتفوقين» بكلية تربية جنوب الوادي

عقد قسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، ورشة عمل "تدريس الطلاب المتفوقين"، والتي تم عقدت على هامش السيمنار العلمي للقسم.

قدم ورشة العمل الدكتور رفعت بهجات الأستاذ المتفرغ بقسم المناهج وطرق التدريس وعميد كليات التربية بقنا والغردقة والحقوق الأسبق.

وبحضور الدكتور عصام الطيب عميد الكلية، الدكتور حسين عبد الباسط رئيس قسم المناهج وطرق التدريس وكوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأقسام الكلية وعدد كبير من الباحثين والمهتمين.

وأشار إلى حرص قسم المناهج وطرق التدريس من خلال أنشطته العلمية على القيام بدوره كـ بيت خبرة في تطوير التعليم الجامعي بالكلية وكليات الجامعة.

محتوي الورشة

وعرض الدكتور رفعت بهجات، محتوى ورشة العمل والتي تناولت مقدمة عن ماهية التفوق والطلاب المتفوقين من حيث مفهوم التفوق وعلاقته بالذكاء وسمات الطلاب المتفوقين والتي من بينها الذكاء العام والاستعداد الاكاديمي في مساحة معرفية معينة مثل العلوم أو الفن بحصول الطالب المتفوق علي نسبة 97% في اختبارات SAT، والقدرة الابداعية في تجميع العناصر التي تبدو مستقلة لتطوير معاني جديدة لها قيمة اجتماعية، والقدرة علي القيادة من حيث توجيه الأفراد أو المجموعات نحو قرار عام أو حدث عبر سمات الثقة بالنفس والتعاون والتشاور والميل الي السيطرة والتكيف السريع مع المواقف.

طرق التدريس للطلاب المتفوقين

كما تناولت ورشة العمل بالتفصيل الاستراتيجيات المتنوعة لتدريس الطلاب المتفوقين ومن بينها استراتيجية الدراسات المستقلة من خلال البحث المكتبي وإجراء البحوث الالكترونية وتنفيذ التجارب، واستراتيجية تسريع المحتوي، واستراتيجية الاثراء من خلال قيام المعلم يمكن للمعلم بربط الطالب المتفوق بالعديد من الخبراء وتوجيهه للتواصل مع مواقع الخبراء المتخصصة عبر الانترنت، واستراتيجية تجميع المتفوقين في مجموعة متجانسة، واستراتيجية دمج المتفوقين في مجموعات التعلم التعاوني غير المتجانسة.

و أشاد الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة بالمحتوى العلمي الذي عرض في ورشة العمل وأهمية توظيفية في رعاية الطلاب المتفوقين بكليات الجامعة الأمر الذي سيكون له عظيم الأثر في تزويد المجتمع بخريجين متفوقين قادرين على تقديم حلول عملية ابداعية للمشكلات وتلبية الاحتياجات الدقيقة المجتمع.

كما وجه رئيس الجامعة، بإعداد تصور بأهداف محددة قابلة للقياس ومحددة بزمن لترسيخ المهارات الناعمة لدى الطلاب المتفوقين بكليات الجامعة.