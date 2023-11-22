فوزصحة الدقهلية بالمركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فوز إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية الصحة بالدقهلية علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة تقييم الأداء المهني.

وأعرب وكيل الوزاره عن خالص تهنئته لفريق العمل لتميزهم وأدائهم المشرف متمنياً دوام الرقي والازدهار للعمل الاجتماعي بالدقهلية.

وقام علاء رزق مدير إدارة الخدمة الاجتماعية باستلام شهادة التقدير وكأس المركز الأول من أمل فوزي مدير عام الادارة العامة للخدمة الاجتماعية الطبية بوزارة الصحة

وفى سياق متصل هنأ وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشري السيد الاخصائية الاجتماعية بمدرسة تمريض دماص لحصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في مسابقة افضل تدخل مهني في المواقف الطارئة.



