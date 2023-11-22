ريف ترست: 80% زيادة في قاعدة عملائنا بمصر خلال عام

تحتفل ريف ترست، التابعة لمجموعة لاتيتيود، وهي شركة رائدة في تقديم حلول الإقامة والجنسية عن طريق الاستثمار، بمرور عام كامل على تواجدها فى السوق المصرى، مستعرضةً النتائج الإيجابية التي حققتها على مدار الـ 12 شهر الماضية.

وتركز ريف ترست على تعزيز تواجدها في السوق المصري من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الحلول والبرامج، مع التزامها بضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء.

وأعرب ميمون العسراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة لاتيتيود، عن اعتزازه بالنجاحات والإنجازات المتميزة التي حققتها شركة ريف ترست في السوق المصري خلال العام الجاري، مؤكدًا على النجاح الباهر الذي تم تحقيقه من خلال خدمة مجموعة واسعة من العملاء.

وأكد العسراوي على اهتمامه الكبير وفخره بنجاح ريف ترست في مصر خلال العام الماضي، مضيفًا "لقد قمنا بخدمة عددًا كبيرًا من العملاء في السوق المصري، ونجحنا في زيادة قاعدة عملائنا بنسبة 80٪ في مصر ونتطلع إلى مضاعفة ذلك خلال العالم القادم."

وأضاف العسراوي: "من خلال برامج الجنسية والإقامة المتنوعة التي نقدمها، تمكننا من توسيع أعمال عملائنا بسهولة وقانونية وشفافية في جميع أنحاء العالم. كما أنهم استمتعوا بحركة عالمية متزايدة وإمكانية الوصول إلى خيارات تعليمية ممتازة لأطفالهم."

كما أوضح العسراوي: "ريف ترست هي شركة رائدة عالمياً في مجال الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بفضل خبرة موظفينا، حيث يتمتع فريق القيادة العليا لدينا بأكثر من 100 عام مجتمعة من الخبرة ولدينا فهم أساسي لاحتياجات عملائنا ونستطيع تقديم عروض مخصصة لهم لتقديم حلول لتحديات محددة بشكل كبير."

من جانبه، أكد محمد حجازي، المدير الإقليميلشركة ريف ترست في مصر،على حديث العسراوي قائلاً: "نحن نعتقد أن الجودة والالتزام بالتميز هما العنصران الأساسيان لنجاحنا ونعمل باستمرار على تحسين عروض برامجنا وتوسيع قاعدة معارفنا لخدمة الاحتياجات المتغيرة لعملائنا بشكل أفضل.

وتقدم مجموعة لاتيتيود وشركة ريف ترست خدمات استشارية حكومية من خلال مساعدة البلدان في إنشاء برامج الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار. وتوظف الشركتان أكثر من 120 متخصصًا في هذا المجال في جميع أنحاء العالم ولهما مكاتب في أكثر من 20 دولة مختلفة بما في ذلك البرازيل، كندا، جزر كايمان، الصين، مصر، لبنان، ماليزيا، مالطا، نيجيريا، باكستان، بنما، البرتغال، المملكة العربية السعودية، جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وفيتنام.