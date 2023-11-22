حقيقة عرض الاتفاق السعودي لضم أحمد فتوح

قال الإعلامي محمد شبانة حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول وجود عرض سعودي للنجم أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك للرحيل عن القلعة البيضاء خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبل.

وقال شبانه في تصريحاته إذاعية اليو: " كل ما يشاع بشأن تفاصيل عرض الاتفاق السعودي لأحمد فتوح لاعب الزمالك على لسان وكيل اللاعب غير صحيح ".

وأضاف شبانة أن الإعلامي السعودي سعيد الهلال أكد أن النادي غير مهتم بفتوح أو أي لاعب مصري في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يرصد ظهير أيسر يلعب بالدوري الانجليزي.

وكيل فتوح أعلن عرض الاتفاق

يذكر أن سمير صلاح وكيل احمد فتوح قد اعلن مؤخرا عن تلقي اللاعب لعرض من نادي الاتفاق السعودي وسط احداث ازمة اللاعب ونادي الزمالك.