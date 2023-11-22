الأونروا: 191 شهيدًا في المدارس التابعة لنا بغزة منذ بداية الحرب

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" أن 191 نازحًا على الأقل استشهدوا في المدارس التابعة للوكالة في غزة منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى 798 جريحًا.

وشددت “الأونروا” أنّ تقارير مؤكدة عن تدمير مدرستين تابعتين لنا في شمال ووسط قطاع غزة بشكل كامل، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

الحكومة الفلسطينية

وكان محمد اشتية، رئيس الحكومة الفلسطينية، رحَّب باتفاق الهدنة الذي رعته مصر وقطر، داعيًا لوقف العدوان كاملًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية".

قطاع غزة

ونجحت الجهود المصرية والقطرية في التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة وإعلان هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، وذلك بعد اتصالات وتحركات مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية من أجل خفض التصعيد، وإدخال الجانب المصري للمساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.