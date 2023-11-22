أستاذ علوم سياسية: مصر لها أياد بيضاء على القضية الفلسطينية

علق الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية، على نجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في التوصل لاتفاق هدنة في قطاع غزة، مشددًا على أن مصر لعبت دورَا بارز منذ اللحظة الأولى للعملية العسكرية التي بدأت في 7 أكتوبر والتي استمرت 47 يومًا حتى الآن.

مصر بقيادة الرئيس السيسي عبّرت عن القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية

وأكد أن مصر بادرت بإدخال المساعدات والمطالبة بضرورة وقف إطلاق النار، موضحًا أن هذا ما عبر عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر عن ذلك خلال محافل دولية وكل المناسبات وطالب بهدنة إنسانية ووقف إطلاق النار وإدخال المساعدات وكان لديه رؤية حكمية، وجاء ذلك خلال حوار له مع فضائية "إكسترا نيوز".

وأوضح أن في كل عدوان يحدث على الشعب الفلسطيني، كانت مصر تتدخل وتكون حاضرة في المشهد منذ اللحظة الأولى، مشيرًا إلى أن خارطة الطريقة التي وضعتها مصر أقنعت العالم بصواب هذه الرؤية وضرورة تطبيقها على الأرض حتى يكون هناك حالة من الأمن والاستقرار في المنطقة، مشددًا على بدون هذه الرؤية سيكون هناك دوامة من الخطر وعدم وجود الأمن.

وأشار إلى أن مصر ذات أياد بيضاء على القضية الفلسطينية، موضحًا أن مصر لم تغلق معبر رفح نهائيًا، ولكن الإجراءات الإسرائيلية هي التي كانت تعوق دخول المساعدات وخروج المصابين من قطاع غزة.

وأضاف أن على مدار الـ47 يوم وجدنا حالة من التعنت الإسرائيلي بما ترتب عليه حالة ضاغطة على دول العالم من خلال الاتصالات التي اجرتها مصر، والاتفاق مع قطر على رؤية مشتركة مع أمير قطر ونقلها إلى الإدارة الأمريكية وتم وضع مجموعة من النقاط للعمل والوصول إلى حالة التهدئة.