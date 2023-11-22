إطلاق وحدة معالجة الرسومات Intel Arc A580

أعلنت إنتل توافر وحدة معالجة الرسومات Intel Arc A580 على الفور في جميع أنحاء العالم من خلال شركائها. يملأ المنتج الجديد منتصف مجموعات منتجات معالجة الرسومات Intel Arc للاعبين و المبدعين ويقدم أداء متقدم في الألعاب بإعدادات متطورة و جودة 1080 بكسل و كذلك تصميمات عالية الجودة لألعاب العصر الحديث، ومعدلات إطارات عالية في ألعاب الرياضات الإلكترونية بالإضافة إلى مجموعة شاملة من الإمكانيات و الوسائط المتعددة .

"تأتى وحدة معالجة الرسومات Intel Arc A580 مزودة باحدث التقنيات مثل Intel Xe Super Sampling (Xess) المعززة بالذكاءالاصطناعى و كذلك خاصية تتبُع الاشعاع المٌسرع للأجهزة بهدف تعزيز اداء الألعاب و تقديم صور و مرئيات واقعية"

تمثل وحدة معالجة الرسومات Intel Arc A580 عرضًا جديدًا مقنعًا في هذا القطاع حيث تقدم مميزات حديثة لمبدعين المحتوي و اللاعبين بسعر منافس. تأتي بمزايا قوية للألعاب مثل تقنية Intel XeSS واتباع الأشعة لتحسين تجربة الألعاب وتحقيق أداء أفضل على دقة أعلى مع تصميمات واقعية.



بسرعة 512 جيجابايت في الثانية، أكثر من ضعف سعة الذاكرة لأقرب المنافسين، تجعل وحدات معالجة الرسومات Intel Arc A580 قادرة على تشغيل الألعاب الحديثة بكل سلاسة. كما تدعم الوسائط بشكل شامل بما في ذلك فك وترميز AV1 للأجهزة بشكل مزدوج، مما يتيح لمبدعي المحتوى العمل باستخدام الشفرة التى يفضلونها.

لا تعمل محركات الذكاء الاصطناعي (Intel Xe Matrix Extension) المدمجة على دعم و تشغيل تقنية تحسين قائمة الذكاء الاصطناعي Intel XeSS فحسب، ولكنها توفر أيضًا أداءً رائعًا في أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الأخرى، مثل الأحمال التوليدية التي تستخدم نماذج مثل تقنية الانتشار المستقرة (Stable Diffusion)



بالنسبة للتوافر: يمكن العثور على وحدات معالجة الرسومات Intel Arc A580 على منصات عديدة مثل ASRock و GUNNIR و Sparkle، ابتداءً من 179 دولار.