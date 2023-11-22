غتوري: سعيد بنتائج فراعنة البادل بمونديال الناشئين

أعرب أحمد غتوري رئيس الاتحاد المصري والعربي للبادل عن سعادته بالمشاركة الأولى لمنتخب ناشئي الفراعنة ببطولة كأس العالم وتحقيق مراكز متقدمة في الترتيب.

وأكمل غتوري: منتخب مصر كان حديث كل المنتخبات والاتحادات في العالم بسبب الأداء المميز والغير متوقع في أول مشاركة حيث لم يسبق لأي منتخب أن يقدم أداء مميز بهذه الطريقة في أول مشاركة.

وأردف رئيس الاتحاد المصري: منتخبنا أثبت أننا على الطريق الصحيح في تأهيل وتمكين الناشئين في أقل من عام ونصف من تأسيس الاتحاد.

وأكمل: تحقيق ناشئات منتخب مصر المركز التاسع في بطولة العالم يؤكد أن مصر ستكون منافس شرس في المستقبل أمام المنتخبات أصحاب التاريخ في اللعبة وذلك في وقت قصير.

وأضاف: منذ اليوم الأول من إنشاء الاتحاد وتأسيسه بشكل رسمي ونحن نسعي بكل الطرق لتأسيس قاعدة قوية من الناشئين والنتائج والأداء في بطولة العالم أثبت أن مجهودنا في الطريق الصحيح.

وعن أجواء البطولة قال غتوري: الأجواء كانت رائعة في أوروجواي والمنتخب نجح أن يتعامل مع الأجواء المثالية بشكل رائع ولم يخشي أي منافسخ خلال البطولة ونجح الناشئين في تحقيق المركز الثالث عشر بعد أداء مميز ومنافسه شرسه مع المنافسين.

وأختتم غتوري تصريحاته قائلا: نسعى لمواصلة تأهيل قاعدة الناشئين والوصول لمستويات المنتخبات الكبيرة في اللعبة وذلك عن طريق المشاركة في البطولات الدولية مع استقطاب العناصر ذات الخبرة الكبيرة من كل الدول.