حبس المتهم بقتل صديقه فى مدينة نصر

أمرت نيابة شرق القاهرة، حبس المتهم بقتل صديقه فى مشاجرة بسبب خلافات مالية بينه وبين صديقه بمدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لاستكمال التحقيقات كما فرغت النيابة كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

وكشفت معاينة النيابة للجثة إصابتها بالرأس بآلة حادة، وتم التحفظ عليها لمضاهاة ما بها من آثار دماء بدم المتوفى والمتهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين عامل وآخر بسبب خلافات سابقة على الأموال، وفر المتهم هاربا، وبتكثيف التحريات تمكنت الشرطة من الوصول إلى مكان اختبائه، وألقت بالقبض عليه، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم، واعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجري معه.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب الإنتهاء من التشريح لبيان سبب الوفاة، والاستماع لأقوال أسرة المجني عليه للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وما زالت التحقيقات مستمرة.

وانتقلت النيابة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، كما أمرت بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان، كما أمرت بتشريح جثة المتوفى للوقوف على أسباب الوفاة، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وبإجراء التحريات، والاستماع لأقوال الشهود الأولية تبين أن صديق المجني عليه، وراء ارتكاب الواقعة، وأنه أثناء تواجدهم فى الشارع نشبت بينهما مشادة كلامية بسبب خلافات مالية بينهما، فتطورت الى مشاجرة بالأيدي قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه، مما أسفر عن مقتله فى الحال، وفر المتهم هاربا، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.