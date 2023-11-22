محافظ الأقصر ونائب وزير الإسكان يبحثان بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي بالقرى

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، واللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، والوفد المرافق لنائب وزير الاسكان الذي ضم ممثلين عن بنك التنمية الأفريقي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك لمتابعة بدء أعمال تنفيذ مشروع توفير خدمات الصرف الصحي المتكاملة في بعض المناطق الريفية في صعيد مصر بالأقصر، والتي تشمل عدد 10 قرى بمدينتي إسنا والطود، والذي تنفذه الدولة بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية.



وخلال اللقاء تم استعراض الخطوات التنفيذية والأعمال الجارية، وذلك لبدء انطلاق تنفيذ المشروع الذي سيخدم عدد 8 قرى بمركز إسنا (مركز مستهدف ضمن مبادرة حياة كريمة) وهي قرى: (كيمان المطاعنة - أصفون - طفنيس- الغريرة - الشغب - الدبابية - المعلا – توماس 3)، وعدد 2 قرية بمركز الطود وهي: (العديسات بحري ـ العديسات قبلي)، حيث يتم تمويل المشروع عن طريق البنك الإفريقي للتنمية، ويخدم حوالي 162 ألف نسمة بهذه القرى.



ومن جانبه أكد محافظ الأقصر، أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتوصيل كافة الخدمات للقرى ومن بينها خدمة الصرف الصحي وذلك ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحسين مستوى جودة الحياة داخل قرى الريف المصري

وحضر اللقاء كل من الدكتور ياســر علـوان، والمهندسة غــادة مصطــفى وإبراهـــيم حمــيد، ويسرا هدلي، والمهنــدس صموئيل كمــارا ممثلي بنــك التنمية الأفريــقى، والمهندس محمد معوض نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات PMU، والمهندسة ريهـام حلمى، والأستاذ أحمـد علـى، والمهندس عـزت الصيــاد المنسق العام لمشروع بنك التنمية الإفريقى بالشركة القابضة، وإبراهيــم حســن، ومحمد حسنى، من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.