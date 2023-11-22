توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، توزيع 68 ألف كرتونة غذائية مدعمة ، وتوفيرها للمواطنين خاصة في القرى الأكثر احتياجا ، بسعر 100 جنيه للكرتونة ، مؤكدا ، استمرار طرح المزيد من الكراتين الغذائية المدعمة .

مع تكثيف القوافل الغذائية المتحركة والثابتة ، بالتنسيق مع مديرية التموين والتضامن والوحدات المحلية، فضلاً عن التوسع في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية والمعارض بالمحافظة ،وتنفيذ حملات تفتيشية لضبط الأسعار وإحكام الرقابة على الأسواق ، وذلك ضمن مبادرة "تخفيض الأسعار" والتي يأتى تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وفى هذا السياق، أشار هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاى ، أن الوحدة المحلية وفرت كراتين مواد غذائية مدعمة ، بسعر 100 جنيه للكرتونة لتوزيعها على المواطنين بقرى ، بردنوها ، وإبوان ، وحلوة ، ومنبال ، وحى جنوب المدينة، لافتا ، إلى مواصلة تكثيف الحملات الرقابية منعا للممارسات الإحتكارية ، والغش التجارى، حيث تم تحرير 5 محاضر تموينية ، خلال حملة على الأسواق والمحال التجارية ، والمخابز لضبط الأسعار ، حيث تنوعت المحاضر بين (بيع سلع بدون فواتير - أسمدة ومبيدات منتهية الصلاحية - عدم الإعلان عن الأسعار).

وفى مركز العدوة، أكد أحمد خلف رئيس المركز ، استمرار الحملات التموينية ، حيث تم تحرير 19 محضرا متنوعا للمحلات و المخابز المخالفة بقرية الشيخ مسعود، منها، 5 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار ، وعدم وجود شهادة صحية ، و 14 محضرا للمخابز المخالفة لعدم انتاج خبز مطابق للمواصفات، إلى جانب متابعة منافذ ومعارض السلع الغذائية بالمركز ، والمقامة بمشاركة المجتمع المدني ، وذلك للتأكد من الالتزام بالأسعار المخفضة.

كما تواصل الوحدات المحلية ، جهودها في التفتيش على منافذ عرض وبيع السلع الغذائية ، للتأكد من الإلتزام بتطبيق مبادرة "خفض الأسعار" تخفيفاً عن كاهل المواطنين، ففى مركز سمالوط ، تفقد الدكتور سعيد محمد رئيس المركز، معرض" معا ضد الغلاء" و منفذ بيع السلع الغذائية بعزبة الفواريقه وسلسلة معارض بشارع بورسعيد، وذلك للإطمئنان على توافر السلع الغذائية الأساسية بالأسعار المعتمدة ، لتلبية كافة احتياجات المواطنين ، والتأكد من الإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق ، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.