الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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رئيس الحكومة الفلسطينية: نرحب باتفاق الهدنة في غزة برعاية مصر وقطر

رئيس الحكومة الفلسطينية
رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية

رحب رئيس الحكومة الفلسطينية،  محمد اشتية، باتفاق الهدنة الذي رعته مصر وقطر، داعيًا لوقف العدوان كاملًا في قطاع غزة والضفة الغربية، بحسب نبأ عاجل لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

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وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأٍ عاجل لها قبل قليل، بأن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدًا الساعة 10 صباحًا.

وكانت أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف آلية عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، كما أوقعوا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استهدافها لتسع دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، بالإضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوأم.

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ صحفي مقتضب، أنها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قصف دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة للمستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.

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