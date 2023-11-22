نقابة العلميين تُكرم طلاب كلية علوم جنوب الوادي المتفوقين

نظم فرع نقابة العلميين فى قنا، احتفالية لتكريم الطلاب المتفوقين بفرق كلية العلوم بجامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء.

قال الدكتور محمد محجوب عزوز نقيب العلميين بقنا و الأقصر و البحر الأحمر ورئيس جامعة الأقصر السابق، إن النقابة حريصة على الاحتفاء بالطلاب الفائقين من أبناء العلميين وأوائل الاقسام بكلية العلوم موضحًا أهمية التكريم في استدامة التقدم و التميز، مبينًا، الخدمات التي تقدمها النقابة للأعضاء و أهم الخطط المستقبلية للتطوير.

وأشاد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بدور نقابة العلميين بقنا، ونوه أن الجامعة تتطلع ألى تعزيز التعاون مع النقابة في مجالات اساليب التدريس ومخرجات التعلم و العديد من أوجه التعاون المشترك .

وبيّن الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق، أهمية التكريم في تحفيز الطلاب المتفوقين وتسليط الضوء على النماذج الناجحة ، وأشاد بالتطور الكبير الذي تشهده الجامعة في مختلف القطاعات .

ووجه الدكتور محمود خضاري نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، السابق التحية لنقابة العلميين على إقامة هذه الاحتفالية واكد ان خريجي كليات العلوم يعملون في مختلف قطاعات الدولة و القطاع الخاص .

وفى نهاية الاحتفالية، قام نقيب العلميين بتكريم الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة وتقديم درع النقابة، وكذلك تكريم الطلاب الفائقين من ابناء العلميين في مختلف المراحل التعليمية وأوائل الاقسام بكلية العلوم .