استمرار حبس عاطلين متهمين بسرقة مشغولات ذهبية

جدد قاضى المعارضات بمحكمة مدينة نصر، حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، متهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت قوات الأمن من القبض على عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لقيامهما بسرقة (بعض المشغولات الذهبية والألماس – عدد من الساعات والنظارات – مبالغ مالية عملات "مختلفة") من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وعثر بمسكنهما على (فرد خرطوش - طلقتان لذات العيار – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة" – المسروقات المستولى عليها).. وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الكالون"، وأقرا بحيازتهما للمسروقات والسلاح النارى.