دبلوماسي سابق: الهدنة الإنسانية بغزة خطوة على الطريق الصحيح

أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الجهود المصرية تجاه القضية الفلسطينية بدأت منذ الساعات الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، مشددًا على أن الدور والجهود المصرية خلال هذه الفترة التي تمتد لأكثر من 5 أسابيع بالتنسيق مع الدوحة وواشنطن وقيادات من حماس، وصولًا لاتفاق الهدنة.

وأوضح أن قيادات من حماس متمثل في خالد مشعل وإسماعيل هنية وصلوا إلى القاهرة واجتمعوا مع مدير المخابرات المصرية، وهي ضمن المساعي المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة ليسمح بالإفراج عن رهائن إسرائيل مقابل الإفراج عن أطفال ونساء فلسطينيين في السجون، وكانت تعمل على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بصفة مستمرة، وفتح معبر رفح لاستقبال الجرحى والمصابين من أهل غزة، وتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهم.

وأضاف هريدي، خلال مداخلة هاتفية له، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن لمصر دور مهم في دعم القضية الفلسطينية، واتفاق الهدنة الإنسانية وإطلاق صراح الرهائن، في حالة تنفيذه سيسمح بدخول 300 شاحنة يوميا عبر معبر رفح، تحمل مواد إغاثية ومستلزمات طبية، وهذه المساعدات ستنقل إلى شمال وجنوب قطاع غزة.

وأشار إلى أن الأمم والمتحدة وجهات أخرى من ضمنها مصر وقطر، توصوا إلى الاتفاق على هدنة إنسانية بين حماس والعدوان الإسرائيلي، لافتا إلى أن الهدنة هي خطوة على الطريق الصحيح، و ستستمر 4 أيام، وفي حالة نجاحها ستقوم حماس وحركات المقاومة الأخرى ستقوم بإطلاق المزيد من الرهائن.