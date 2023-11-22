آداب الفيوم تنظم ندوة"المشاركة السياسية.. صوتك مستقبلك"

شهد الدكتور طارق عبد الوهاب عميد كلية الآداب في جامعة الفيوم، الندوة التوعوية التي نظمها طلاب من أجل مصر.

جاء بحضور الدكتور احمد بقوش وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق طلاب من أجل مصر بالجامعة، وحاضر خلال الندوة الدكتور محمد كمال، الأستاذ بقسم علم الاجتماع ومقرر الأنشطة الطلابية بكلية الآداب، وذلك اليوم الأربعاء بالكلية.

وأكد الدكتور طارق عبد الوهاب أن الندوة التوعوية (المشاركة السياسية_ صوتك مستقبلك) أقيمت في اطار حرص جامعة الفيوم علي تنشئة أبنائها من الطلاب على المبادئ السياسية السليمة، وخاصة أن الإنسان هو أهم الوسائل لتحقيق أهداف التنمية، ولذلك فمن المهم أن يتمتع الفرد بالوعي اللازم بأهمية المشاركة كمبدأ في حد ذاته، مضيفًا أن مشاركة الطلاب في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية سيعكس الوعي بمبادئ المواطنة والانتماء لدى أفراد المجتمع ناحية الوطن.

وأضاف الدكتور أحمد بقوش، أنه يجب على الطالب الجامعي أن يتمتع بالفكر والرؤية والحفاظ على حقه في إبداء الرأي، موجهًا الطلاب بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة بالشكل الإيجابي المطلوب.

الانتخابات الرئاسية

و أوضح الدكتور وائل طوبار، أن الاستحقاق المتعلق بالانتخابات الرئاسية هو أهم استحقاق دستوري خلال الفترة الراهنة، مشيرًا إلى أن الشباب هم أهم وأكثر شريحة عمرية في مصر، ولذلك يتوجب عليهم القيام بدورهم الحقيقي كونهم قوة مؤثرة من أجل الحفاظ على مقدرات وحاضر ومستقبل الوطن، وخاصة في ظل ما يشهده العالم من أحداث كثيرة ومتلاحقة تستلزم من الجميع الوعي بأهمية التمتع بالمشاركة الإيجابية، وخاصة على الصعيد السياسي، خلال الانتخابات الرئاسية القادمة تحقيقًا لمبدأ (انزل وشارك وعبر عن رأيك)، موجهًا الطلاب بأهمية الوعي بإعلاء قيم الإيثار والحفاظ على المصلحة العليا للدولة وحفظ كلمتها وكيانها.

وأضاف الدكتور محمد عبد الرحمن أن الندوة تهدف إلى إيصال رسالة هامة للطلاب بأنهم أصحاب قوة مؤثرة، وعليهم أن يمارسوا حقهم في إبداء آرائهم التي يجب أن تكون نابعة من مبادئ سليمة بممارسة الحقوق والحريات بما يكفله القانون والدستور.

وخلال الندوة تناول الدكتور محمد كمال مفهوم المشاركة السياسية وأشكالها ومستوياتها، مؤكدًا أن شريحة طلاب الجامعة يجب أن تتمع بالوعي اللازم بأهم التحديات التي تواجههم خلال الفترة الراهنة والخاصة بمعركة الوعي، وان الطالب الجامعي يجب عليه أن يؤدي ما عليه من واجبات ليحصل على ما يستحق من حقوق.

وقام بتسليط الضوء على الجمهورية الجديدة وما تبذله الدولة المصرية من مجهودات وإنجازات على كافة الأصعدة ولجميع الفئات، وتحقيق تنمية على كافة القطاعات، ولذلك مطلوب منا جميعًا الحفاظ على مقدرات الوطن، موجهًا الطلاب بأهمية المشاركة في الاستحقاق الوطني القادم، وأن يقوم بدوره المنوط به، وعدم الانسياق وراء الدعوات المغلوطة والهدامة، والحفاظ أولا وأخيرًا على المصلحة العامة للدولة المصرية.





























