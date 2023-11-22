طلاب كليتي الهندسة والتكنولوجيا بسوهاج يشاركون في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا

شارك وفد من طلاب جامعة سوهاج، ببرنامج الذكاء الاصطناعي والحاسبات بكلية الهندسة، وبرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، في فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الاوسط وإفريقيا cairo ICT 23، والذي نظمته منظمة المعارض التجارية الدولية، بمشاركة وزارات التعليم، الصحة، التعليم العالي، العدل، والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن الدورة ٢٧ لمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وافريقيا اقيمت تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، ويستمر حتي يوم ٢٢ نوفمبر بمشاركة أكثر من ٥٠٠ شركة إقليمية ودولية متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مع التركيز بشكل كبير على الذكاء الاصطناعي، لافتاً الي ان مشاركة الطلاب في تلك الفعاليات جاءت حرصاً من الجامعة علي مشاركة أبنائها في مثل تلك الفعاليات والملتقيات لتزويدهم بالمعرفة والخبرة في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي.

وأوضح الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم ان الوفد الطلابي المشارك في فعاليات المعرض ضم ٥٢ طالب وطالبة، تحت إشراف الدكتور مؤيد محمد عبدالرحمن منسق برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية بكلية التكنولوجيا والتعليم، حيث تعرف الطلاب خلال مشاركتهم علي الشركات المصرية والعالمية المختلفة، وما تقدمه من خدمات ودورات تدريبية في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي، كما تم اطلاعهم علي كل ماهو جديد في مجالات سوق العمل.

وأضاف الدكتور مؤيد محمد عبد الرحمن انه حصل عدد من الطلاب علي الجوائز خلال مشاركتهم في المسابقات الخاصة بالشركات المختلفة بالمعرض، حيث حصل الطالب عبدالظاهر عصمت بالفرقة الثالثه تكنولوجيا السكك الحديد على جائزة من شركة هواوي ، والطلاب محمد عبدالعال، وطارق حنفي ومحمد جابر جادالله، ويوسف ابراهيم يوسف، وخالد محمد علي، وعبدالرحمن احمد علي، وأحمد محمد بالفرقة الأولي والثانيه ببرنامج تكنولوجيا السكك الحديدية علي جوائز من شركة (Insta pay)، كما حصل الطالب أحمد محمد محمد سعيد بالفرقه الرابعه تكنولوجيا السكك الحديدية علي جائزة من شركة (Safet source).