الدولار يستقر وسط ترقب لمسار الفائدة الأمريكية

شهدت أسعار الدولار الأمريكي، استقرارًا مقابل العملات الأجنبية الاخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023، لكنه ظل غير بعيد عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة عملات بعدما لم يشر بيان أحدث اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى شيء يذكر لاستبعاد توقعات بأن دورة رفع الفائدة انتهت.

وكشف بيان اجتماع المركزي الأمريكي أن البنك سيمضي "بحذر" وأن "كافة الأطراف خلصت إلى أن من الملائم الإبقاء على" الوضع الراهن لسعر الفائدة.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات، 0.12 بالمئة إلى 103.65، مبتعدا قليلا فحسب عن أدنى مستوى في شهرين ونصف الشهر عند 103.17 الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وتراجع المؤشر بنحو ثلاثة بالمئة في نوفمبر ويتجه صوب أسوأ أداء شهري خلال عام.

وسجل اليورو في أحدث معاملاته 1.0908 دولار بعد صعوده إلى أعلى مستوى مقابل الدولار منذ منتصف أغسطس إلى 1.09655 أمس الثلاثاء.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2527 دولار ولم يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في شهرين عند 1.2558 دولار لامسه مساء.

وانخفض الين الياباني 0.16 بالمئة إلى 148.65 مقابل الدولار مع قرب بدء المعاملات الأوروبية، بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين عند 147.155 مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وصعد الين اثنين بالمئة مقابل الدولار في نوفمبر لكنه ما زال متراجعا 12 بالمئة منذ بداية العام.

أسعار صرف اليورو مقابل الجنيه

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 33.63 جنيه للشراء، 33.82 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 33.80 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 33.74 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 33.57 جنيه للشراء، 33.93 جنيه للبيع.

حققَّتْ أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 33.74 جنيه للشراء، 33.94 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 33.63 جنيه للشراء، و 33.82 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذْ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.72 جنيه للشراء، و 33.87 جنيه للبيع.