محافظ الشرقية: مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن مصلحة المواطن على رأس أولويات عمل الجهاز التنفيذي، مشيراً إلى تضافر الجهود بين الجهات المعنية لسرعة حل مشاكل المواطنين، وتوفير احتياجاتهم لنيل رضاهم وكسب ثقتهم نحو أداء الجهاز التنفيذى.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تابعت رئاسة مركز ومدينة بلبيس، أعمال النظافة ورفع تراكمات القامة من مختلف شوارع مدينة بلبيس خلال الورديه الصباحية، حفاظاً على بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة.

ولإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية على مداخل المدينة، تابعت رئاسة مركز ومدينة الحسينية أعمال قص وتهذيب الأشجار بمدخل مدينة الحسينية، لإظهار المدينة بالشكل الجمالي للمدينة.

وفي مركز ومدينة الزقازيق، تواجد رجال تحسين البيئة ومعدات وسيارات النظافة لرفع تراكمات القمامة من الشوارع والطرق العامة، شملت طريق: الأحرار رجب أيوب، الجامعة، طريق مستشفى الصدر، تل بسطا، الزراعة، أسفل كوبرى عبدالعزيز، موقف المنصورة، السلام، مستشفى التيسير، طلبة عويضة، الغشام.

وتم رفع الأتربة ورى الأشجار من طريق: الزقازيق بلبيس والعكس، أسفل الكوبرى العلوى، السكة الحديد، ومحيط المدارس والمصالح الحكومية.

كما تم متابعة الاعمال بالوحدة المحلية بالشوبك والتى شملت نظافة الطريق العام الزقازيق أبو حماد، ورفع السفوحة وتجمعات القمامة من أمام ميدان ميدان الزراعة وقرى الوحدة.