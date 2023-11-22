تعرف على جهود وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية

قالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن وحدة تكافؤ الفرص بمدينة القنايات، نظمت مُلتقى توظيف للشباب من الجنسين بالتعاون مع وحدة تيسير الإنتقال لسوق العمل بمديرية التربية والتعليم، المدعومة من مشروع قوى عاملة مصر، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة.

وأشارت إلى أن الملتقى استهدف توفير فرص عمل للشباب من سن 21 حتى 50 سنة للحاصلين على مؤهلات أو بدون مؤهل بالمصانع والشركات بمدينة العاشر من رمضان، وذلك بمقر دار مناسبات مسجد النصر بمدينة القنايات.

وأضافت زاهر أن وحدة تكافؤ الفرص برئاسة مركز منيا القمح نظمت ندوة عن "حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة" تناولت أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمرأة من سن 15 : 49 بالتعاون مع الإدارة الصحية بمركز منيا القمح، وذلك بمركز المعلومات برئاسة مركز منيا القمح.

وذكرت أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع وحدتي حقوق الانسان وحماية الطفل والادارة الصحية والادارة التعليمية بمركز بديرب نجم، نظمت ندوة توعوية بعنوان (التغيرات النفسية والفيسيولوجية للفتيات فى سن المراهقة) وذلك بمقر مدرسة السويدي الرسمية للغات.