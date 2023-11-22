جنوب سيناء تناقش احتياجات المحافظة من سيارات مياه الشرب والصرف الصحي

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، اليوم الاربعاء، اللواء خالد مصطفى عزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء يرافقه المهندسة حنان عمر رئيس قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، وذلك في اطار اللقاءات والاجتماعات المستمرة لمتابعة كافة المشروعات والأنشطة وخاصة متطلبات المواطنين علي أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ مع رئيس الشركة احتياجات ومطالب المحافظة من سيارات لمياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة الي العديد من المشروعات الضرورية الخاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

ووجه المحافظ، خلال اللقاء بضرورة توفير مياه الشرب لكافة التجمعات البدوية بالمحافظة وتلبية كافة احتياجات الأهالي بها من مياه الشرب.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.