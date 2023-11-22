الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس حارس أمن وزوجته سرقا مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل

بوابة الوفد الإلكترونية

أمرت جهات التحقيق بقسم ثان بنها بمحافظة القليوبية، بحبس كلا من  حارس أمن متهم وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات  ، قاما بسرقة مليون و700 ألف جنيه من شركة نقل أموال يعمل فيها بدائرة القسم. 

وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة والتحفظ على المتهم واستجوابه على الواقعة وملابساتها، حيث تم ضبطه بحوزته مليون و35 ألف جنيه من حصيلة المسروقات.

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كيف خطط حارس أمن وزوجته للاستيلاء علي مليون و700 ألف جنيها من شركة نقل أموال يعمل بها ؟

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كيف خطط حارس أمن وزوجته للاستيلاء علي مليون و700ألف جنيها من شركة نقل أموال يعمل بها ؟ 

 وكانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية  ، بمديرية أمن القليوبية ،إخطارًا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان بنها من فنى بشركة لنقل الأموال بدائرة مركز شرطة كفر شكر والمختص بتغذية ماكينات الصراف الآلى بأنه أثناء  استقلاله سيارة نقل أموال قيادة سائق بذات الشركة وتواجدهما أمام أحد الكافيهات بدائرة القسم تاركًا السيارة لـ حارس أمن بذات الشركة لإحضار وجبة طعام، وعقب عودتهما اكتشفا عدم تواجد الحارس وسرقة مليون و700 ألف جنيه موضوعين داخل حقيبتين.
  وتم تشكيل فريق بحث وتوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة  حارس الأمن وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبرفقته زوجته وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن مليون و35 ألف جنيه من المبلغ المستولى عليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 

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