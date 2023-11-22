جامعة بني سويف تنظم فعالية اليوم العالمي للتلعثم

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة تحت رعاية، الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، فعالية اليوم العالمي للتلعثم، وذلك تحت إشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق عميد الكلية، والدكتورة مني كمال وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع، وبحضور أعضاء هيئة التدريس، والطلاب.

وتهدف الندوة التي نظمها قطاع خدمة المجتمع بالتعاون مع قسم اضطرابات اللغة والتخاطب بكلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة إلي زيادة توعية الطلاب ببعض الممارسات التربوية الخاطئة التي يتبعها أولياء الأمور مع اطفالهم تؤدي إلى حدوث الكثير من الاضطرابات مع الطفل وتوعيتهم بالممارسات التربوية الصحيحة، وذلك تضامنا مع ذوي اضطراب التلعثم .

وشملت الفعاليات، قيام فريق لغة الإشارة بالكلية بأداء قصيدة بعنوان " قصتي مع التأتة " ثم اعقبه اسكتش تمثيلي عن أسباب التلعثم والتي توضح وتبرز الأسباب التي تؤدي إليه، وعبر الحضور عن مدى أهميته لما فيه من توعية بأسباب التلعثم لتجنب العوامل المؤدية إلي التلعثم، ثم تم عرض فيديو لحالة تلعثم تروي قصتها في مختلف مراحل حياتها مع التلعثم والذي أثر في جميع الحضور، كما تم عرض فيديو لمشروع تخرج يتكون من قصة إلكترونية توضح اسباب التلعثم وطرق التعامل الصحيحة معه، و محاكاة حالة من الطلاب لتوضيح كيفية تشخيص وعلاج التلعثم، والتي اثارت انتباه الحضور

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