بالأسماء.. فوز 5 شباب في إختبارات المعد النفسي الرياضي بالمنيا

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، نتيجة إختبارات الإنتقاء المؤهلة لدورة المعد النفسي الرياضي الدفعة الثانية، عن فوز محافظة المنيا بــ 5 شباب وفتيات، والذي تتبناه الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الإتحادات الرياضية ومشروعات الموهبة الرياضية ، والتى أقيمت خلال الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر الجاري ، بمركز الفرق والمنتخبات القومية بالمعادى ، قامت الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى ، بالإعلان عن نتيجة إختبارات الإنتقاء المؤهلة لدورة المعد النفسي الرياضى الدفعة الثانية ، بمشاركة 160 مشترك من خريجى كليات التربية الرياضية ، ممن تقدموا للترشح وانطبقت عليهم الشروط ،وهم يمثلون 27 محافظة بالجمهورية.

وجاءت نتيجة الإختبارات المؤهلة لدورة المعد النفسي بمحافظة المنيا ، بفوز كل من ، نورا أحمد عبد الرازق محمد ، محمد على حسن محمد ، دعاء شعبان فتحي طنطاوي ، آية حسام قرني أحمد ، مصطفي مجاهد عبد العزيز، وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق عن إنطلاق الدفعة الثانية من مشروع المعد النفسي الرياضى ، وذلك بعد النجاح الذى حققه خريجى الدفعة الأولى ، من خلال إدراج المشروع القومى للمعد النفسي ، ضمن الهيكل الفنى لعدد من المشروعات القومية بالوزارة ، من أهمها مشروعى "الموهبة الرياضية" بمرحلتيه "الشباب والكبار" ومشروع "كابيتانو مصر"، وقد أجتاز الإختبارات عدد 62 مشترك.