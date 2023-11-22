الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بالأسماء.. فوز 5 شباب في إختبارات المعد النفسي الرياضي بالمنيا

جانب من الإختبارات
جانب من الإختبارات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ، نتيجة إختبارات الإنتقاء المؤهلة لدورة المعد النفسي الرياضي الدفعة الثانية، عن  فوز محافظة المنيا بــ 5 شباب وفتيات، والذي تتبناه الوزارة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتواجد المعد النفسي الرياضي بجميع الإتحادات الرياضية ومشروعات الموهبة الرياضية ، والتى أقيمت خلال الفترة من 14 حتى 17 نوفمبر الجاري ، بمركز الفرق والمنتخبات القومية بالمعادى ، قامت الإدارة المركزية للطب الرياضي متمثلة في الإدارة العامة لعلم النفس الرياضى ، بالإعلان عن نتيجة إختبارات الإنتقاء المؤهلة لدورة المعد النفسي الرياضى الدفعة الثانية ، بمشاركة 160 مشترك من خريجى كليات التربية الرياضية ، ممن تقدموا للترشح وانطبقت عليهم الشروط ،وهم يمثلون 27 محافظة بالجمهورية.

وجاءت نتيجة الإختبارات المؤهلة لدورة المعد النفسي بمحافظة المنيا ، بفوز كل من ، نورا أحمد عبد الرازق محمد ، محمد على حسن محمد ، دعاء شعبان فتحي طنطاوي ، آية  حسام قرني أحمد ، مصطفي مجاهد عبد العزيز، وقد أعلنت وزارة الشباب والرياضة في وقت سابق عن إنطلاق الدفعة الثانية من مشروع المعد النفسي الرياضى ، وذلك بعد النجاح الذى حققه خريجى الدفعة الأولى ، من خلال إدراج المشروع القومى للمعد النفسي ، ضمن الهيكل الفنى  لعدد من المشروعات القومية بالوزارة ، من أهمها مشروعى "الموهبة الرياضية" بمرحلتيه "الشباب والكبار" ومشروع "كابيتانو مصر"، وقد أجتاز الإختبارات عدد 62 مشترك. 

الجريدة الورقية