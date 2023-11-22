وزير الرياض يبحث افاق التعاون الشبابي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD

التقى الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، وذلك لبحث افاق التعاون المستقبلي في مجال الشباب .

حضر اللقاء الدكتورة ميريام علام رئيس برنامج الحوكمة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، لواء إسماعيل الفار - رئيس قطاع الشباب ، الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، منال جمال - رئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب ، مصطفي مجدي معاون وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية ، الدكتور عمرو سليمان - محلل سياسات بالمنظمة ، كارولين مينا - محلل سياسات بالمنظمة .

وتناول اللقاء إلقاء الضوء على الاستراتيجية الوطنية للشباب والنشء ٢٠٢٣-٢٠٢٧ ، وكذا التعاون خلال الفترة المقبلة في مجال سياسات الشباب ، والتمكين الاقتصادي للشباب ، وتمكين الشباب في الحياة العامة ، وتعزيز مهارات وقدرات الشباب في الإدارة العامة.

وخلال اللقاء ، رحب د اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، بممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مؤكداً على التعاون المستقبلي بين الوزارة والمنظمة في المجالات التي تخدم الشباب .

كما اوضح وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي أهمية للتمكين الاقتصادي للشباب في مصر تماشيا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موجهاً بسرعة التعاون بين منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ووحدة السياسات والادارة المركزية لتمكين الشباب في مجال سياسات آلشباب والاقتصاديين الشباب.

ومن جانبها ، وجّهت الدكتورة ميريام علام رئيس برنامج الحوكمة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية، الشكر لوزير الشباب والرياضة على استقباله وفتحه لآفاق التعاون مع المنظمة ، مشيدة بدور الوزارة برئاسة الدكتور اشرف صبحي في مجالي الشباب والرياضة ، متطلعة لتعميق التعاون مع المنظمة في عدة مجالات تخص الشباب في مصر باعتبار وزارة الشباب والرياضة الجهة المسئولة عن قطاع الشباب في مصر والذي يمثل ٦٧٪؜ من التعداد السكاني في مصر والذي يعد عائد ديمغرافية كبير يتم الاستثمار فيه بشكل كبير في الفترة الحالية .

كما إشارت رئيس برنامج الحوكمة في الشرق الاوسط و شمال افريقيا لمنظمة التعاون الاقتصادي و التنمية تفاصيل تنفيذ البرنامج القُطرى لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية “OECD” مع مصر، والنجاحات المحققة في هذا الشأن .

يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية منظمة اقتصادية حكومية دولية، تضم 38 دولة عضو، تأسست عام 1961 لتحفيز التقدم الاقتصادى والتجارة العالمية، وتوفر منصة لمقارنة تجارب سياسات البلدان، والبحث عن إجابات للمشكلات المشتركة، وتحديد الممارسات الجيدة وتنسيق السياسات المحلية والدولية لأعضائها.