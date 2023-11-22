رئيس البريد يبحث سبل تعزيز التعاون مع مدير IBM

استقبل الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري؛ آنا باولا أسيس، المدير العام لشركة IBM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، على رأس وفد رفيع المستوى يضم سعد توما، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة IBM، ومروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر؛ بحضور إيهاب أبوبكر، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للتحول الرقمي، وخالد إمام، نائب رئيس مجلس إدارة البريد المصري للشمول المالي، ونرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولي، وحاتم الصولي، رئيس قطاع الجودة.

قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري: "إن لقاء السيدة آنا باولا أسيس، المدير العام لشركة IBM لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، جاء بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، حيث تناول اللقاء مناقشة خطط الشركة خلال الفترة القادمة في ظل الدعم الذي تقدمه الحكومة في مصر للمستثمرين، بالإضافة إلى بحث كيفية الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يمتلكها البريد المصري وشركة IBM، في دعم خطة تحقيق التحول الرقمي، إلى جانب بحث ومناقشة آخر المستجدات التكنولوجية التي تتناسب مع متطلبات السوق المصرية".



أضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن البريد المصري حريص على فتح آفاق التعاون مع جميع الشركات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات وتطبيق أفضل الحلول التكنولوجية المتطورة بما يساهم في تقديم خدمات جديدة ومتميزة لعملاء البريد.



أكدت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر؛ العلاقات الوثيقة والممتدة بين شركة IBM والبريد المصري، خاصة وأن البريد المصري يعد شريكًا إستراتيجيًا لشركة IBM في مصر، مرحبة بتعزيز الشراكة وبحث سبل مضاعفة التعاون والوصول بها إلى آفاق جديدة.

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وأضافت مروة عباس، المدير العام لشركة IBM مصر، أن الشركة تحرص دائما على تطوير تجارب تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات وتعزيز تطبيق التحول الرقمي، مشيرة إلى أن مصر إحدى أكبر الأسواق في المنطقة والتي تستوعب العديد من الأفكار والحلول المبتكرة مما يدفعنا للعمل بجهد للاستمرار في تقديم أفضل الحلول التكنولوجية المبتكرة التي تتناسب مع السوق المصرية.