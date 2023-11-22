الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

رصد 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصل قطاع  أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شن حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

ضبط 75 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

سرقوا المرايات.. ضبط عصابة قطع غيار السيارات بالنزهة

أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و1809 مخالفات مرورية متنوعة، 32 قضية في مجال الأمن العام، تنفيذ 272 حكما قضائيا متنوعا.

 

سقوط لصي السيارات الفاخرة بالشروق


نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، في ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهما بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

 

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمتهما بالسرقة.

 

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان مسن لقي مصرعه في حادث سير على الطريق الصحراوي بالجيزة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

 

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي بدائرة القسم.

 

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أنه عبور مسن، الطريق؛ اصطدمت به سيارة ميكروباص يقودها سائق، 35 سنة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونُقِل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتُحُفِّظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

مواد متعلقة

سقوط لصي السيارات الفاخرة بالشروق

رصد 189 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

رصد 60 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

حملات أمنية مكثفة للإيقاع بعصابات النشالين

الأمن يضبط 6 قضايا مخدرات خلال حملات في أسوان

القبض على لص الهواتف بمنطقة الدراسة

الجريدة الورقية