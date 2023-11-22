رصد 6 قضايا تهريب بضائع أجنبية الصنع

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، شن حملات موسعة استهدفت ضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.

أسفرت الجهود عن ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، و1809 مخالفات مرورية متنوعة، 32 قضية في مجال الأمن العام، تنفيذ 272 حكما قضائيا متنوعا.

سقوط لصي السيارات الفاخرة بالشروق



نجحت وحدة مباحث قسم شرطة الشروق، في ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامهما بسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة وإتهمتهما بالسرقة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

صرحت النيابة العامة بالجيزة بدفن جثمان مسن لقي مصرعه في حادث سير على الطريق الصحراوي بالجيزة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث.

تلقت غرفة إدارة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي بدائرة القسم.

وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث وتبين أنه عبور مسن، الطريق؛ اصطدمت به سيارة ميكروباص يقودها سائق، 35 سنة، ما أدى إلى وفاته على الفور.

ونُقِل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، وتُحُفِّظ على السيارة الميكروباص وقائدها، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.