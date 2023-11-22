التحالف الوطني: سلطات الاحتلال تمنع نفاذ المساعدات لغزة بالشكل المطلوب (فيديو)
قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن المتطوعين رأوا جهود الدولة المصرية تواجه مجموعة كبيرة من التحديات والمعوقات في إدخال المساعدات بسبب التعنت الإسرائيلي الشديد.
المساعدات الإنسانية
وأضاف "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر تقدم المساعدات الإنسانية المختلفة التي يحتاجها أهالي قطاع غزة وكل ما يساهم في مساعدة المدنيين داخل القطاع في مواجهة الاعتداء الغاشم التي ترتكبه القوات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.
ونوه إلى أن مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم التوقيع عليها من قبل السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الطرف الثالث المتمثل في المبعوث الأمريكي أو الاتحاد الأوروبي.
الحدود المصرية
وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "طبقا للوضع الراهن، فنحن نتحدث عن ما هو خارج الحدود المصرية، إذ إن المساعدات تخرج من معبر رفح التابع للجانب المصري لتقطع مسافة 50 كيلو مترًا، ومن ثم تخضع لعمليات وإجراءات تفتيش طويلة للغاية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمنع نفاذ المساعدات بالشكل المطلوب".