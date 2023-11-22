التحالف الوطني: سلطات الاحتلال تمنع نفاذ المساعدات لغزة بالشكل المطلوب (فيديو)

قال محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن ‏المتطوعين رأوا جهود الدولة المصرية تواجه مجموعة كبيرة من التحديات ‏والمعوقات في إدخال المساعدات بسبب التعنت الإسرائيلي الشديد.

‏المساعدات الإنسانية

وأضاف "ممدوح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأربعاء، أن مصر تقدم ‏المساعدات الإنسانية المختلفة التي يحتاجها أهالي قطاع غزة وكل ما يساهم في ‏مساعدة المدنيين داخل القطاع في مواجهة الاعتداء الغاشم التي ترتكبه القوات ‏الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

ونوه إلى أن ‏مصر ليست طرف في اتفاقية المعابر التي تم التوقيع عليها من قبل السلطة ‏الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي، فضلا عن الطرف الثالث المتمثل في ‏المبعوث الأمريكي أو الاتحاد الأوروبي.‏

الحدود المصرية

وتابع عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي: "طبقا للوضع الراهن، فنحن نتحدث عن ما هو خارج الحدود المصرية، إذ ‏إن المساعدات تخرج من معبر رفح التابع للجانب المصري لتقطع مسافة 50 كيلو ‏مترًا، ومن ثم تخضع لعمليات وإجراءات تفتيش طويلة للغاية من قبل سلطات ‏الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمنع نفاذ المساعدات بالشكل المطلوب".‏