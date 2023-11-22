الجمعية المصرية للقانون الدولي: حماس ليست منظمة إرهابية (فيديو)
قال الدكتور أحمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدى اليونسكو سابقا، إن التعريفات الخارجة عن السياسيين والغربيين والولايات المتحدة الأمريكية حول ما يحدث في غزة كانت خاطئة بنسبة 100% من وجهة نظر القانون الدولي، مشيرا إلى أن حماس حركة تحرر وطني وانطلقت من غزة لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
حركة حماس
وأضاف “رفعت” خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء، أنّ حماس ليست منظمة إرهابية، موضحا أن حركات التحرر الوطني مُشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة بالمادة 1 فقرة 2 وبالمادة 55، متابعا أن تعريف العدوان صدر عام 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة السابعة، وتحدث عن حركات التحرر الوطني و أن كل ما تقوم به من كفاح مسلح لا يندرج في القائمة الموجودة في هذا التعريف والتي تجرم العدوان.
المحكمة الجنائية الدولية
وتابع: "تصنيف القوى الكبرى لحركة المقاومة بكونها منظمة إرهابية ليس له قيمة عند الذهاب إلى مجلس الأمن لكي يصدر قرارات بشأن هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه لا يمكن لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إقرار حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بل ستقر بأنها دولة معتدية.