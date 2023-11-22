الجمعية المصرية للقانون الدولي:‏ حماس ليست منظمة ‏إرهابية (فيديو)

قال الدكتور أحمد رفعت، رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي وسفير مصر لدى ‏اليونسكو سابقا، إن التعريفات الخارجة عن السياسيين والغربيين والولايات المتحدة ‏الأمريكية حول ما يحدث في غزة كانت خاطئة بنسبة 100% من وجهة نظر ‏القانون الدولي، مشيرا إلى أن حماس حركة تحرر وطني وانطلقت من غزة ‏لمقاومة الاحتلال الإسرائيلي.

حركة حماس

وأضاف “رفعت” خلال استضافته ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع على القناة الأولى ‏المصرية، اليوم الأربعاء، أنّ حماس ليست منظمة ‏إرهابية، موضحا أن حركات التحرر الوطني مُشار إليها في ميثاق الأمم المتحدة ‏بالمادة 1 فقرة 2 وبالمادة 55، متابعا أن تعريف العدوان صدر عام 74 من ‏الجمعية العامة للأمم المتحدة في المادة السابعة، وتحدث عن حركات التحرر ‏الوطني و أن كل ما تقوم به من كفاح مسلح لا يندرج في القائمة الموجودة في هذا ‏التعريف والتي تجرم العدوان.‏

المحكمة الجنائية الدولية

وتابع: "تصنيف القوى الكبرى لحركة المقاومة بكونها منظمة إرهابية ليس له قيمة ‏عند الذهاب إلى مجلس الأمن لكي يصدر قرارات بشأن هذا الموضوع"، مشيرا ‏إلى أنه لا يمكن لتحقيقات المحكمة الجنائية الدولية إقرار حق إسرائيل في الدفاع ‏عن نفسها بل ستقر بأنها دولة معتدية.‏



