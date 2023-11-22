تمريض بني سويف تطلق مبادرة "أفحص واطمئن للوقاية من سرطان الثدي"

أطلقت كلية التمريض جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، مبادرة للوقاية من سرطان الثدى تحت شعار " افحص واطمئن" استهدفت السيدات العاملات بالجامعة من خلال عقد الندوات التوعوية فى مجمعات الجامعة شرق وغرب النيل، تحت إشراف الدكتور سامح المراغى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئه، والدكتور محمد ناجى محيسن عميد كلية التمريض، والدكتورة حنان الزبلاوي حسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناولت المبادرة تعريف السيدات العاملات بالجامعة بخطورة المرض والأسباب المحفزة له، وأهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء، وطرق الكشف وأعراض المرض، وتدريب السيدات على إجراء الفحص الذاتى للثدى بصفة دورية شهرية حتى يتكمن من اكتشاف أى تغيرات وبالتالى يتم الكشف المبكر، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة، كما تناولت الطرق الوقائية منه من خلال ممارسة الرياضة، واتباع نظام غذائي ونمط حياة صحي.

جدير بالذكر أن المبادرة تم استضافتها من قِبل كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم وكلية الآداب تحت إشراف الدكتور أحمد حسن والدكتور محمد حسنين والدكتور رمضان عامر عمداء الكليات.

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