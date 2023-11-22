توقيع الكشف الطبي على 1529 مواطن بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا، بالمنظومة الصحية ، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات الصحية ، وفى مقدمتها 100 مليون صحة ، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف توسيع مظلة الرعاية الصحية ، لتشمل كافة فئات المجتمع إلى جانب القوافل الطبية العلاجية المجانية ، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

من جانبه، صرح الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، أن القافلة الطبية العلاجيةالمجانية ، والتي نفذت بقرية الديابة إحدى قرى مركز ومدينة أبوقرقاص ، على مدار يومي 20 و 21 نوفمبر الجاري .

وشملت توقيع الكشف الطبي في عدد من التخصصات المختلفة منها، (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة، الأسنان، رمد) ، وضمن إجراءات وقائية مشددة ، حيث تم الكشف على 1529 حالة ، وصرف العلاج بالمجان منها، 305 حالات جراحة ، 488 حالة أطفال ، 359 باطنة ، 113 نساء ، 45 أسنان ، 33 تنظيم أسرة ، 109 جلدية، 77 رمد ، وإجراء 172 تحليلاً متنوعاً ، و 8 حالات أشعة سينية ، و 10 حالات موجات صوتية ، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 89 مترددا ، وخلع أسنان لـ3حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 14 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لــ 83 متردداً.