رصد 189 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (274) قضية مواد مخدرة بإجمالى (316) متهما ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (128,991 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (42,850 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,441 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيدرو وزنت (12,650 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت ( 2,580 كيلو جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 1,030 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,025 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت ( 934 جراما).

بجانب ضبط (3606) أقراص مخدرة.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (189 قطعة سلاح نارى بحوزة 137 متهم) وذلك على النحو التالى:

(25) بندقية آلية.

(35) بندقية خرطوش وطينجتين.

(127) فرد محلى .

(394) طلقة مختلفة الأعيرة .

(25) خزينة متنوعة.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

(239) قطع سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (86103) أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى:

(336) حكم جناية.

(27499) حكم حبس جزئى.

(4596) حكم حبس مستأنف.

(42434) حكم غرامة.

(11238) مخالفة.

حملات أمنية مكثفة للإيقاع بعصابات النشالين



واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها أجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبى"المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلعصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهمابسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة.