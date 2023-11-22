المنيا تعمل على تجهيز وإعداد مقرات الانتخابات الرئاسية

تكثف محافظة المنيا، جهودها لتجهيز وإعداد مقرات الإنتخابات الرئاسية القادمة، وتقديم الدعم اللوجيستي، والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، والإلتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، للمحافظين برفع درجة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالإنتخابات الرئاسية 2024 ، والتى ستعقد أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر القادم، مع ضرورة رفع درجة الاستعداد لدى جميع الأجهزة سواء التنفيذية أو الأمنية على كافة المستويات، واستعداد جميع غرف العمليات بالأحياء بالمدن والمراكز.

وحث اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة مواطني المحافظة، على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدًا، أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني واستحقاق دستوري لحماية مسيرة التنمية التي تشهدها مصر.

ووجه المحافظ، رؤساء المدن على مستوى المحافظة بالمرور على كافة المراكز الانتخابية، وعددها ٥٠٨ مراكز انتخابية، بإجمالي ٥٨٥ لجنة فرعية، للاطمئنان على مدى جاهزيتها لاستقبال العملية الانتخابية، وتوفير كافة المستلزمات للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري مشرف، مؤكدًا تفعيل دورغرفة العمليات الرئيسية برئاسة المحافظ وربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات على مدار الساعة ومتابعة الأحداث أولًا بأول.

وكلف محافظ المنيا، شركتي الكهرباء والمياه، بالمرور على كافة المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات من ضعف المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي ، مع التأكيد على تواجد طاقم فني لإجراء الصيانة اللازمة، وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل بالتنسيق مع الوحدات المحلية، كما كلف المحافظ السكرتير العام بعقد اجتماع مع، التربية والتعليم، والشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والهلال الأحمر، لتوفير الإمكانيات والتجهيزات الإدارية واللوجستية بالمراكز الانتخابية، للتيسير على الناخبين والجهات المشاركة.