انتظام حركة الملاحة وتداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الأسكندري

إنتظمت حركة التداول و الملاحه بالهيئه العامه لميناء الإسكندرية، خلال الـ 24 ساعة الماضية حيث تم دخول وخروج عدد 11 سفينه في 24 ساعة الى ارصفه مينائي الأسكندرية والدخيلة، ويجري حاليا العمل على شحن وتفريغ عدد 32 سفينه أبرزهم سفن الحاويات والصب الجاف والسائل، وتم تداول 1030حاوية مكافئة خلال 24 ساعة

وفيما يتعلق بحركة تداول البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيله فقد تم تداول 71 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف أنواع البضائع والسلع الاستراتيجيه من صب سائل وصب جاف وبضائع عامة وترانزيت

ووجه اللواء بحري نهاد شاهين علي رئيس مجلس الإدارة، بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل، وإتباع المعايير البيئية القياسية في كافة العمليات المينائية لمنع التلوث