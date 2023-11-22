الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حملات أمنية مكثفة للإيقاع بعصابات النشالين

أجهزة الأمن
أجهزة الأمن

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها أجهزة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات.

 

ضبط مدير مصنع بحوزته أسلحة نارية في سوهاج

ضبط سائق بحوزته 1000 لتر سولار قبل طرحها بالسوق السوداء

 

أسفرت الحملات عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

 

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الجمالية لقيامه بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوبى"المغافلة - كسر الزجاج" وأقر بارتكاب عدد (6) وقائع بذات الأسلوب.

 

ضبط (عاطلين) بدائرة قسم شرطة الزيتون حال إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" وبحوزتهما (5 هواتف محمولة - سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلعصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام دراجة نارية.

 

 

ضبط (عاطلين"لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشروق لقيامهمابسرقة سيارة ملاكى حال توقفها بدائرة القسم وبحوزتهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. بمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها باستدعاء المجنى عليها تعرفت على السيارة واتهمتهما بالسرقة.

 

ضبط (عاطل ) بدائرة قسم شرطة النزهة لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة من داخل سيارة بدائرة القسم وبحوزته (أجزاء متنوعة من السيارات – مجموعة من المفكات).. وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاطإجرامى تخصص فى سرقة قطع غيار السيارات الخارجية والعلامات الخاصة بالسيارات بذات الأسلوب وأقر بإرتكابه واقعتى سرقة على النحو المشار إليه تم بإرشادهضبط المسروقات المستولى عليها لدى عيمله (عامل "سي  النية") بإستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات.

 

ضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة عابدين لقيامهبعرض (جهاز لاب توب - هاتف محمول) للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتهما الحقيقية وبمواجهته إعترف بسرقة المضبوطات من داخل عيادة أسنان بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بأسلوب "المغافلة".

 

ضبط (حارس عقار ، عاطل "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحدائق  لقيامهما بسرقة (بعض العملات "الأجنبية ، المحلية"– عدد 31 طابع تأشيرة – 2 ساعة يد – هاتف محمول) من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وتم بإرشاد أحدهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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