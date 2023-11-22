تشغيل ورشة لإمداد المشروعات التابعة لمحافظة قنا بالمستلزمات الخشبية

تابع اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الأربعاء، انتظام سير العمل بورشة النجارة التابعة للمحافظة بقرية الجبلاو ، جنوب شرق مدينة قنا.

وإصلع المحافظ، على مراحل إنتاج المنتجات الخشبية، والاطمئنان على جودتها وتطبيق المعايير القياسية، يأتى ذلك في إطار رؤية المحافظة نحو تعظيم مواردها لخدمة المواطنين.

رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ ، و طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز و مدينة قنا .

وأكد محافظ قنا، أنه تم استغلال مجموعة من المعدات والآلات الخاصة بإنتاج الأخشاب، والتى لم تكن مستغلة، بهدف إنشاء الورشة لتعظيم موارد المحافظة.

وتختص الورشة بإنتاج المنتجات الخشبية، و المستلزمات المطلوبة بمشروعات الأمن الغذائي واحتياجات الديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية والمديريات والجهات التابعة ، بالإضافة إلى إمكانية بيع الفائض من الإنتاج إلى الهيئات الحكومية أو قطاع الأعمال و القطاع الخاص .

وتأتي ورشة النجارة ضمن المشروعات التابعة لمحافظة قنا، والتي تضم أيضا، منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن القنائي، ومنها مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، و مزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.