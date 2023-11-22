الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

فصائل فلسطينية: استهدفنا آلية عسكرية لجنود الاحتلال وإصابات محققة بمحور الشاطئ

غزة
غزة

أعلنت الفصائل الفلسطينية، عن استهداف آلية عسكرية لجنود الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم، كما أوقعوا بهم إصابات محققة في محور الشاطئ، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

txt

أبوالغيط يرحب بنجاح الوساطة المصرية القطرية في الوصول لهدنة بقطاع غزة

txt

سفارة واشنطن بالقاهرة: الهدنة في غزة شهادة على قوة العلاقات المصرية الأمريكية

استهداف تسع دبابات إسرائيلية

وفي وقتٍ سابق، أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، استهدافها لتسع دبابات إسرائيلية و3 ناقلات جند ومركبة عسكرية بمحاور التوغل في بيت حانون وبيت لاهيا، بالإضافة لاستهداف بعض الآليات في جباليا ومنطقتى المخابرات والتوام.

 الفصائل الفلسطينية

وأشارت الفصائل الفلسطينية في بيانٍ صحفي مقتضب، إلى أنها استهدفت 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشيخ رضوان وحي النصر بقذائف التاندوم وعبوات العمل الفدائي.

أكد مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قصف دبابات وطائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة للمستشفى الإندونيسي بشكل مباشر.

الجريدة الورقية