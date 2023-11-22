الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

السياحة تطلق الخدمة الذاتية لحجز وشراء تذاكر المواقع الأثرية

بوابة الوفد الإلكترونية

أعلنت وزارة السياحة والآثار  بالتعاون مع شركة اي اسواق عن إطلاق كشك الخدمة الذاتية لحجز وشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية، على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض كايرو اي سي تي Cairo ICT '23. 

أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، ارتفاع نسبة شراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل زيارة السائحين.

أشار شريف إلى إطلاق تطبيق أيضاً لحجز التذاكر الخاصة بالمواقع الأثرية بحوالي 12 لغة.

أوضح أن التطبيق ستطلقه شركة أي فاينانس، كما أنه سيتيح كل المواقع الأثرية.

أضاف أحمد سمير الرئيس التنفيذي لشركة اي أسواق، أن التطبيق سيتم طرحه قريباً جداً.

تابع إلى وجود الجهاز في المواقع الأثرية، مع التوسع في انتشاره في المرحلة المقبلة.

 

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