السياحة تطلق الخدمة الذاتية لحجز وشراء تذاكر المواقع الأثرية

أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع شركة اي اسواق عن إطلاق كشك الخدمة الذاتية لحجز وشراء تذاكر زيارة المواقع الأثرية، على هامش فعاليات اليوم الثالث من معرض كايرو اي سي تي Cairo ICT '23.

أكد الدكتور خالد شريف مساعد وزير السياحة للتحول الرقمي، ارتفاع نسبة شراء التذاكر من خلال الموقع الإلكتروني قبل زيارة السائحين.

أشار شريف إلى إطلاق تطبيق أيضاً لحجز التذاكر الخاصة بالمواقع الأثرية بحوالي 12 لغة.

أوضح أن التطبيق ستطلقه شركة أي فاينانس، كما أنه سيتيح كل المواقع الأثرية.

أضاف أحمد سمير الرئيس التنفيذي لشركة اي أسواق، أن التطبيق سيتم طرحه قريباً جداً.

تابع إلى وجود الجهاز في المواقع الأثرية، مع التوسع في انتشاره في المرحلة المقبلة.