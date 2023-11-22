باحث: تدوينة الرئيس السيسي تؤكد حرص مصر على وقف إطلاق النار بغزة

أكد محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، أن تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي والترحيب بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق لهدنة إنسانية في غزة، تعبر عن أكثر من دلالة مهمة مرتبطة بالمرحلة الراهنة، مشددًا على أن جهود مصرية قطرية مكثفة لحل بعض القضايا الملحة والعاجلة وبشكل خاص ما يتعلق بإنجاز الهدن الإنسانية والتي تتيح مجالًا ومساحة من الوقت الضغط والتفاوض من أجل الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار.

تدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بخصوص التوصل لهدنة في غزة

وأوضح “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المٌذاع عبر شاشة “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن تدوينة الرئيس السيسي اليوم تأكيد على التنسيق مع أمريكا باعتبارها الشريك الإستراتيجي الأهم وعنصر الضغط الأهم على الجانب الإسرائيلي، موضحًا أن هذه التدوينة حملت وتؤكد أيضًا على متابعة الدولة المصرية لحظة بلحظة لإتمام هذا المنجز المهم ومتابعة كافة التطورات والحرص على الوصول للوقف الكامل لإطلاق النار.

وأشار إلى أن المنجز المهم المتمثل في التوصل لهدنة إنسانية على قاعدة تبادل الأسرى والمحتجزين لدى الطرفين هو تطور مهم ولافت في ضوء بعض الاعتبارات الرئيسية، إذ ان هناك أزمة إنسانية في قطاع غزة غير مسبوقة بسبب العمليات الإسرائيلية والحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على القطاع وتعطل عمل المؤسسات الخدمية الأساسية داخل القطاع بفعل القصف العنيف أو نفاد الوقود.

وتابع: "الهدنة الإنسانية التي أُنجزت بشكل رئيسي بفعل الجهود المصرية والقطرية ستكون مهمة من أجل الدفع باتجاه تنامي دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني داخل القطاع"، كما أنه يتيتح الفرصة للشروع في مباحثات مكثفة وجهود أخرى للتوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار كاستمرار للجهود المصرية منذ بداية الأزمة والحرب على غزة، والتي ركزت على عدد من الأولويات كدخول المساعدات والتنسيق مع كافة الشركاء الدوليين والإقليميين.