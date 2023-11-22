محافظ أسيوط: هيئة تنشيط السياحة تواصل تنظيم ندوات تثقيفية لطلاب الجامعة

لتنمية الوعي السياحي

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، استمرار تنظيم الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة للندوات التثقيفية لطلاب جامعة أسيوط؛ لتنمية الوعي السياحي وتعريفهم بما تملكه المحافظة، من إمكانيات وأماكن سياحية وأثرية تمثل مختلف الحضارات عن طريق تنظيم وإقامة ندوات ورحلات لفئات المجتمع المختلفة، مشيرًا إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة لاستمرار مثل هذه الأنشطة والتأكيد على أهمية قطاع السياحة سواء الداخلية والخارجية لتنمية السلوك الفردي لدى الطلاب والنشء وإرساء قيم الانتماء والمواطنة والحفاظ على الهوية والثقافة المصرية والفخر بتاريخهم وبلادهم منذ الصغر، لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية أو المجتمع المدني مع تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة في وقت سابق.

وأكد عثمان الحسيني مدير الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة، أنه بناءا على توجيهات محافظ أسيوط برفع الوعي السياحي نظمت الهيئة ندوتين بكلية الآداب بجامعة أسيوط وكلية تربية طفولة ضمن برتوكول التعاون مع جامعة أسيوط، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يارا ابراهيم عميد كلية تربية طفولة، والدكتورة نجوان عباس وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور سامح البنا وكيل كلية الآداب، وهبه حجازي مدير وحدة السياحة بجامعة أسيوط وإيناس محمد مديرة إدارة الوعي الأثري، وإسراء محمد مفتش آثار بمنطقة آثار أسيوط، وانجي اضلف عضو هيئة تنشيط السياحي وبمشاركة كوكبة من أساتذة جامعة أسيوط ولفيف من الطلاب بالندوتين، مشيراً إلى إجراء حوار ومناقشة الطلاب عن كيفية رفع الوعي والتثقيف السياحي لديهم وكيفية المساهمة في ازدياد أعداد السياح والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالمحافظة.