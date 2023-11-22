زيارة ميدانية لأئمة وخطباء المساجد لمحطة مياه الزقازيق المرشحة

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إنه تنفيذاً لبروتوكول التعاون بين الشركة ومديرية أوقاف الشرقية، قامت إدارة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، بتنظيم زيارة ميدانية لعدد من الأئمة والخطباء لمحطة تنقية مياه الزقازيق المرشحة.

وأكد أنه تم خلال الزيارة شرح مفصل لمراحل تنقية المياه بدءاً من دخول المياه عبر المأخذ وصولاً للمواطنين في المنازل، وتم تعريفهم بدور الدولة في إنشاء هذه المحطات لإيصال كوب مياه نظيف للمواطنين.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه خلال الزيارة، تم استعراض آلية رفع عينات المياه بكل مرحلة وأهم المشاكل التي تواجه عمليات التنقية، ومراحل إنتاج الشبة والكلور مرورا بخزانات المياه العكرة، ثم المروقات والمرشحات بمراحلها المختلفة، وصولاً لمرحلة إضافة الكلور النهائي، ومرور المياه إلى الخزانات الأرضية، ثم إلى الشبكة الخارجية للوصول للمنازل والمواقع المختلفة التي تغذيها المحطة.