الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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سفارة واشنطن بالقاهرة: الهدنة في غزة شهادة على قوة العلاقات المصرية الأمريكية

العلاقات المصرية
العلاقات المصرية الأمريكية

أكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن التوصل إلى الهدنة الإنسانية في قطاع غزة شهادة على قوة وعمق العلاقات المصرية الأمريكية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"إكسترا نيوز".

بيان عاجل من السفارة الأمريكية بالقاهرة

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الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس خطوة أولية لتهدئة الأوضاع بالمنطقة

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سياسي : الهدنة الإنسانية في غزة تكليل للجهود المصرية

وكانت أفادت أنباء بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، يرحب باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة ويطالب بالتوصل إلى حلول شاملة للأزمات مع إسرائيل.

من جهته أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار الجهود المصرية المبذولة؛ من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين

وأوضح الرئيس السيسي، خلال منشور عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك"، أنه يرحب بما نجحت به الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق على تنفيذ هدنة إنسانية في قطاع غزة وتبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

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